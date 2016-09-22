Доллар упал до 4-недельного минимума к иене на итогах заседания Федрезерва США

На мировых торгах в четверг, 22 сентября, доллар упал до минимума почти четырех недель к иене после того, как Федрезерв США оставил монетарную политику без изменений и сигнализировал о менее агрессивной траектории повышения ставок в ближайшие годы, передает Reuters.

Доллар на торгах достигал отметки в 100,10 иены - минимума с 26 августа. Потом он восстановился, торгуясь на уровне 100,22 иены - на 0,1 процента ниже предыдущего закрытия.

Читайте такжеФРС США сохранила базовую ставку без измененийЕвро прибавил 0,1 процента - вырос до $1,1199, отодвинувшись от минимума среды в $1,1123.

Новозеландский доллар снизился после того, как Резервный банк Новой Зеландии оставил дверь открытой для очередного снижения ставки в этом году.

Хотя ФРС сигнализировала о возможном ужесточении политики к концу года, чиновники снизили ожидаемое в этом году количество повышений до одного с двух. Они также прогнозируют менее агрессивный рост процентных ставок в следующем году и в 2018-м, согласно усредненным прогнозам, опубликованным вместе с заявлением регулятора.

Аналитики сказали, что на этом фоне доллар может снизиться к иене еще сильнее в ближайшие несколько месяцев. Это мнение, похоже, подтверждает и устойчивая иена, поддерживаемая сомнениями в том, что пересмотра политики Банком Японии будет достаточно для ускорения инфляции.