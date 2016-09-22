Кабмин выпустит евробонды на $1 миллиард под гарантии правительства США

Кабинет министров Украины, как и планировал, принял решение осуществить выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США сроком обращения 5 лет и предельной процентной ставкой 2,5%.

Представляя решение, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что окончательная процентная ставка будет утверждена позднее.

"Окончательная ставка заимствования будет установлена сегодня в результате прайсинга, сегодня вечером", - сказал Данилюк.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что выпуск бумаг должен быть осуществлен незамедлительно, а привлеченные средства должны поступить в страну до конца сентября.

Получение гарантий от правительства США стало возможно после положительного решения ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране третьего кредитного транша по четырехлетней программе EFF в размере 1 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня текущего года правительство Украины подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран. Средства в размере 1 млрд долл., которые будут привлечены в результате выпуска облигаций под кредитные гарантии США, поступят в общий фонд государственного бюджета и будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате повышения тарифов на газ.

Соглашение является уже третьей кредитной гарантией от правительства США, две предыдущие позволили нашей стране привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в 2014 и 2015 годах по рекордно низким ставкам.