Всемирный банк прогнозирует ускорение роста экономики Украины до 3-4% при увеличении темпов реформ

Один из ключевых кредиторов Украины - Всемирный банк - прогнозирует ускорение роста экономики Украины до 3-4% в среднесрочной перспективе при ускорении темпов реформ.

Об этом сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, представляя новый макроэкономический прогноз для Украины.

"Украина должна продолжить реформы на разных направлениях, чтобы стабилизация переросла в рост, и это почувствовало население страны. Если будет такая динамика реформ, рост может выйти на 3-4% в среднесрочной перспективе", - сказала она, отметив, что без новой динамики реформ экономические прогнозы будут оставаться слабыми.

Среди ключевых направлений реформ, приведенных в материалах Всемирного банка, обеспечение макроэкономической стабильности путем расширения налоговой базы и реформирования пенсионной системы, а также снижения квазифискальных дефицитов и восстановления стабильности финансового сектора.

Для повышения производительности труда ВБ считает целесообразным увеличить государственные инвестиции в это направление, обеспечить равные условия труда для частного сектора, реформировать систему управления землей и содействовать развитию международной торговли.

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Для повышения эффективности предоставления услуг и адресной помощи населению, по мнению ВБ, необходима реформа здравоохранения, эффективная децентрализация и большая адресность соцпомощи.

Кроме того, как подчеркивается в материалах ВБ, главными приоритетами на пути к стабильному восстановлению и общественному благополучию остаются преодоление коррупции и повышение качества управления государством.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2016 году на 1% с последующим ростом на 2% в 2017 и 3% в 2018 году.

По прогнозам Всемирного банка, инфляция в текущем году составит 13%, в 2017 году – 8,5%, в 2018 году - 6,5%.

Дефицит госбюджета, как прогнозирует ВБ, ожидается на уровне 3,7% ВВП, 3,1% ВПП и 2,6% ВВП соответственно.

Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам банка, составит 90,2% ВВП, 92,8% ВВП и 87,9% ВВП соответственно.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.