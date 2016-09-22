Гривня укрепилась на 6 копеек - до 25,92 за доллар
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0140/29,0400 гривни/евро.
В четверг, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,85/25,92 гривни/доллар.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 6 копеек.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0140/29,0400 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4040/0,4060 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9117 гривни/доллар, к этому часу заключено 62 сделки на сумму 19,89 миллиона долларов.