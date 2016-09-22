Прогнозы Всемирного банка: экономика Украины в этом году вырастет на 1%, в следующем - на 2%

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2016 году на 1% с последующим ростом на 2% в 2017 году, сообщила экономист Всемирного банка в Украине Анастасия Головач, представляя новый макроэкономический прогноз для Украины.

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«Учитывая наличие значительных рисков, мы оставляем неизменным наш прогноз на 2016 и 2017 годы на уровне 1% и 2%, соответственно», - сказала она.

Таким образом, ВБ сохранил макроэкономический прогноз для нашей страны, опубликованный в июне текущего года, согласно которому рост экономики Украины в текущем году составит 1% с последующим ростом до 2-3% в 2017 и 2018 годах.

Представляя прогноз, представитель ВБ отметила, что макроэкономические показатели Украины улучшились – рост ВВП в первом полугодии 2016 года составил 0,8%, а инфляция замедлилась до 8%.

В то же время, она отметила, что темпы роста остаются медленным, а риски в бюджетной сфере и потребности во внешнем финансировании – значительными.

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Среди ключевых факторов роста украинской экономики Головач выделила медленный рост мировой экономики, конфликт на востоке Украины и замедление темпов реформ.

По прогнозам Всемирного банка, инфляция в текущем году составит 13%, в 2017 году – 8,5%, в 2018 году - 6,5%.

Дефицит госбюджета, как прогнозирует ВБ, ожидается на уровне 3,7% ВВП, 3,1% ВВП и 2,6% ВВП, соответственно.

Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам банка, составит 90,2% ВВП, 92,8% ВВП и 87,9% ВВП, соответственно.

Как сообщал УНИАН, валовый внутренний продукт Украины, по оценкам Государственной службы статистики, во втором квартале 2016 года по сравнению со вторым кварталом 2015 года вырос на 1,4%, по сравнению с первым кварталом 2016 года с учетом сезонного фактора- на 0,6%.

ВВП Украины в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.