Кабмин хочет увеличить финансирования армии и полиции в этом году на 6,6 миллиарда

Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил с последующей доработкой законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2016 год, предусматривающих увеличение финансирования потребностей обороны и безопасности на 6,6 млрд грн.

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«Предлагается увеличить расходы для Министерства обороны на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного обеспечения военнослужащим, также увеличить расходы Нацполиции на повышение размеров денежных выплат, выплат для отдельных подразделений полиции, также на денежное обеспечение военных Госпогранслужбы, Главного управления разведки Минобороны и СБУ», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя законопроект.

При этом покрыть потребности обороны и безопасности планируется за счет экономии на выполнении долговых обязательств на 6,1 млрд грн, сокращения непервоочередных расходов на 0,4 млрд грн и экономии на обслуживании госдолга на 0,1 млрд грн.

В то же время, Кабмин одобрил законопроект с необходимостью доработки при участии Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2017 год предполагает увеличение финансирования оборонного сектора страны по сравнению с 2016 годом на 14,5 млрд грн - до 5% от ВВП.