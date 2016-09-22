Порог продаж без кассовых аппаратов повысили до 250-500 тысяч гривень в год

Кабинет министров Украины на заседании в четверг повысил порог продаж без кассовых аппаратов (РРО) с 75-200 тыс. грн до 250-500 тыс. грн в зависимости от организационной формы и условий деятельности структурных подразделений предприятий.

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«Принятие проекта постановления будет способствовать устранению конфликтных ситуаций между контролирующими органами и субъектами хозяйствования, упрощению осуществления расчетных операций и сокращению расходов субъектов хозяйствования от продажи товаров и предоставления услуг в неуказанных объемах», - отметил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

При этом использование РРО станет обязательным для предприятий, занимающихся реализацией подакцизных товаров, предоставляющих бытовые услуги, услуги носильщиков с добавлением багажа на вокзалах и в портах, а также предприятий, реализующих билеты государственных лотерей.

В то же время, постановление принято с условием его доработки в трехдневный срок, которая исключит необходимость использования РРО для предприятий, занимающихся ремонтом обуви, трикотажных изделий, уборкой квартир, уходом за больными людьми без использования наемных рабочих.

Согласно постановлению, использование РРО является обязательным для предприятий, годовой доход которых превышает 1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространится также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.

1 июля 2015 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно снижения фискальной нагрузки на субъектов хозяйствования при применении регистраторов расчетных операций».

Председатель Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что законом вносятся изменения в Налоговый кодекс, согласно которым регистратор расчетных операций не применяется к плательщикам единого налога первой группы и второй, третьей групп - физических лиц-предпринимателей независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых на протяжении календарного года не превышает 1 млн грн.

Внедрение обязательного использования РРО является одним из требований Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества с Украиной.