В Харькове владельцы кредитного союза присвоили 9,5 миллиона гривень вкладчиков и потратили их на приобретение недвижимости за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Во время досудебного расследования полицейские установили, что в 2007 году двое граждан создали кредитный союз, разрешение на деятельность которого получили на основании поддельных документов с фиктивными сведениями в них.

Средства, которые они получали от вкладчиков, присваивали, а затем переводили за границу.

"Часть средств была переведена в иностранную валюту и внесена в уставный капитал иностранной компании. Почти 850 тысяч евро, которые руководство кредитного союза якобы заплатило за выполнение фиктивных договоров, были перечислены на счета ее руководителей в иностранном банке", - говорится в сообщении.

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Сначала средства попали на счета компании-нерезидента, а уже потом и на их собственные. За эти средства они приобрели недвижимость за рубежом. Еще 25 тысяч евро, полученных аналогичным образом, пошли на покупку автомобиля, отметили в полиции.

Общая сумма легализованных преступным путем средств составляет более 9,5 миллиона гривень.

В настоящее время следователи сообщили двум организаторам о подозрении по ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

46-летнему организатору и его 33-летней помощницы светит тюремный срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.