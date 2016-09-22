Гривня снова опустилась до 26 за доллар

В четверг, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/26,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 2 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2010/29,2660 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4080/0,4090 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9228 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 527 сделок на сумму 381,65 млн долл.