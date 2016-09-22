Влияние в мире финансов: Трамп и Клинтон разделили второе место в рейтинге Bloomberg

Рейтинг представлен на сайте Bloomberg.

Первое место в рейтинге заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Агентство аргументирует это ее твердой позицией после референдума о Brexit.

Читайте такжеСостояние Билла Гейтса достигло рекордных $90 миллиардов по версии Bloomberg На втором вместе расположились кандидаты в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Им обоим это место обеспечила вероятность возглавить США.

На четвертом месте, замыкая Топ-5, расположился председатель КНР Си Цзиньпин. Bloomberg отмечает, что к нему приковано внимание всего мира на фоне "неопределенности Запада".

Шестое место заняла федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. 30-е - президент РФ Владимир Путин.

11 место Bloomberg присвоил Илону Маску, 39-е - Марку Цукербергу.