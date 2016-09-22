Энергохолдинг Ахметова договорился с кредиторами о платежном моратории

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова подписал договор о платежном моратории (standstill) с банками-кредиторами, который предусматривает автоматическую пролонгацию кредитных обязательств до 28 января 2017 года, говорится в сообщении компании.

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Согласно подписанному договору, на период переговоров о реструктуризации между холдингом и банками-кредиторами приостанавливается действие изначальных условий по платежным обязательствам без финансовых взысканий.

При этом, по условиям standstill, до конца переговорного процесса банкам будет ежемесячно выплачиваться 10% от начисленных процентов. Также после подписания договора компания выплатит банкам 10% от первоначально начисленных процентов. Кроме того, разово будет проведена выплата комиссии, эквивалентная 0,25% суммы банковского кредитного портфеля.

Компания ожидает, что до конца этого года будет заключено соглашение об условиях долгосрочной реструктуризации долга.

Также сообщается, что ДТЭК намерен внести изменения в договоренность о моратории с держателями еврооблигаций, чтобы полностью отразить условия соглашения с банками и таким образом уравнять условия по standstill для банков и держателей еврооблигаций.

"Холдинг активно ведет переговоры с банками и держателями еврооблигаций, чтобы выработать и принять приемлемое решение. Надеемся к концу этого года прийти к соглашению, которое позволит сбалансировать наши возможности по обслуживанию займов и дальнейшему развитию предприятий", - цитирует пресс-служба руководителя департамента по корпоративным финансам ДТЭК Дмитрия Федотова.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля ДТЭК заявил о невозможности в ближайшее время полностью оплатить купоны по еврооблигациям на сумму 910 млн долл. с погашением в 2018 году и предложил кредиторам провести долгосрочную реструктуризацию своих долгов.

Во втором полугодии 2015 года с целью организации процесса реструктуризации долговых обязательств компания ДТЭК наняла финансового советника компании Rothschild и юридического консультанта компании Latham & Watkins.

11 марта 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинг ДТЭК до дефолтного уровня «RD» с «С» в связи с вероятной просрочкой ряда платежей по банковским кредитам и невыплатой банковских долгов.

ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 млн долл. с погашением в апреле 2018 года.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

Холдинг ДТЭК в 2015 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом почти в два раза – до 37,4 млрд грн с 19,6 млрд грн.