Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но понизил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2592.2831 (22 сентября – 2597.4620)

100 EUR – 2913.2077 (22 сентября – 2896.1701)

10 RUR – 4.0635 (22 сентября – 4.0307)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/26,00 грн/долл. Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2010/29,2660 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4080/0,4090 грн/рубль.