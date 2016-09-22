Украина разместила еврооблигации на $1 миллиард по самой низкой в истории ставке - министр финансов

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

«Разместили еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии США по самой низкой в истории Украины ставке в 1,471%. Это еще одно подтверждение того, что мы идем правильным путем. Это еще одна победа. Это еще один результат плодотворного сотрудничества президента и правительства», - написал министр.

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Кабинет министров Украины принял решение осуществить выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США сроком обращения 5 лет и предельной процентной ставке 2,5% сегодня, 22 сентября. Представляя решение, министр финансов отметил, что окончательная процентная ставка будет утверждена позже.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что выпуск бумаг должен быть осуществлен немедленно, а привлеченные средства должны поступить в страну до конца сентября.

Получение гарантий от правительства США стало возможным после положительного решения ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране третьего кредитного транша по четырехлетней программе EFF в размере 1 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня текущего года правительство Украины подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран. Средства в размере 1 млрд долл., которые будут привлечены в результате выпуска облигаций под кредитные гарантии США, поступят в общий фонд государственного бюджета и будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате повышения тарифов на газ.

Соглашение является уже третьей кредитной гарантии от правительства США, две предыдущие дали возможность нашей стране привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в 2014 и 2015 годах по рекордно низким ставкам.