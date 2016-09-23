В ПФ рассказали, кому сегодня назначаются спецпенсии

Пенсии по специальным законам в Украине сегодня назначаются только ученым, чернобыльцам, военным и судьям, сообщил в интервью УНИАН первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир.

"Остаются действовать законы о специальном порядке назначения пенсий научным работникам, чернобыльцам и военным", - сказал Шамбир.

Он также отметил, что ранее рада отменила спецпенсии для многих категорий работников, включая госслужащих, депутатов, прокуроров, судей и т.д. Однако принятый в конце прошлого года закон "О государственной службе" предусмотрел отдельный механизм назначения пенсий госслужащим, которые на момент вступления в силу документа имели 10 лет стажа или имеют 20 лет стажа на госслужбе при выходе на пенсию.

Читайте такжеПроект бюджета-2017: прожиточный минимум к декабрю следующего года вырастет на 162 гривни

"Кроме этого, было принято решение Конституционного суда о незаконности прекращения назначения специальных пенсий по судьям. Соответственно мы также выполняем это решение", - сказал Шамбир.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 марта 2015 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении". Согласно изменениям, внесенным законом, Пенсионный фонд Украины с 1 июня 2015 года прекратил назначение спецпенсий депутатам, министрам, судьям, прокурорам, таможенникам, налоговикам и другим бюджетникам, кроме военных, ученых и чернобыльцев. По словам министра социальной политики Павла Розенко, все пенсии высокопоставленным чиновникам должны назначаться в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".