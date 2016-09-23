Гройсман призвал парламентариев принять закон о спецконфискации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов уже на следующей пленарной неделе принять проект закона о спецконфискации, который позволит аккумулировать в бюджет 1,5 миллиарда долларов средств, украденных предыдущей властью.

Об этом Гройсман сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Я призываю во вторник или в четверг проголосовать этот закон и восстановить справедливость", - сказал Гройсман.

Гройсман напомнил, что не единожды высказывал свою позицию в отношении украденных активов. "Правительство уже высказало свою позицию, утвердив и передав в парламент проект закона о спецконфискации. Этот вопрос можно решить, и я обращаюсь в парламент, чтобы закон был внесен в повестку дня и проголосован. Средства, которые были украдены, должны быть возвращены в бюджет. Но правительство не может единолично распоряжаться этими ресурсами. Эти средства будут публично зачислены на счета государства, а далее украинский парламент примет решение о приоритетах - куда их израсходовать, - сказал Гройсман. - И я считаю, что коррупционные риски (в отношении этого законопроекта - УНИАН) есть как раз там, где требуют не принимать этот документ. Нам надо вернуть ресурсы, сделать это законным образом - согласно практике европейских стран".

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Ранее Гройсман отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возвращения в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда и исчезнут. В середине сентября Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывает на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров Украины направил на рассмотрение Верховной Рады обновленный законопроект о спецконфискации, принятие которого позволит конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в «Ощадбанке» 1,5 млрд долл., которые принадлежали представителям режима Януковича. Эти средства были заложены в бюджет 2016 года, однако в Минфине сомневаются, что до конца года можно будет вернуть всю сумму украденных средств. В этой связи Кабмин учел эти средства в проекте бюджета на 2017 год.

Представляя законопроект, министр юстиции Украины Павел Петренко призвал парламентариев рассмотреть и принять документ как можно скорее. В свою очередь Гройсман подчеркнул, что сопровождение и принятие законопроекта является обязанностью всех ветвей власти. Он также сообщил, что знает о договоренности одной из политических сил с представителями режима Януковича о блокировании принятия данного законопроекта.