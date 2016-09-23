В Украине 7,4 миллиона пенсионеров получают пенсию меньше 1500 гривень

Около 7,4 миллионов пенсионеров, при общем количестве в 12,5 миллиона, получают пенсии размеров до 1500 гривень, сообщил в интервью УНИАН первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир.

"Минимальную пенсию получают около 300 тысяч человек. Но если сумма хоть на 1 гривну больше - то это уже не минимальная пенсия. Количество тех, кто получает пенсию до 1 500 гривень, подавляющее большинство - около 7,4 миллиона человек", - сказал Шамбир.

Он также отметил, что около 8 миллионов пенсионеров имеют основной размер пенсии меньше прожиточного минимума (1 130 гривень для лиц, утративших трудоспособность - УНИАН).

"Это не значит, что они столько же и получают, потому что у них есть еще какие-то доплаты и надбавки. Например, инвалид войны может иметь основной размер пенсии по стажу меньше прожиточного минимума, но как инвалид I группы он будет получать 285% прожиточного минимума", - пояснил Шамбир.

По его словам, такая ситуация возникла, потому что показатель основной пенсии для пенсионеров, вышедших на пенсию раньше, очень долго не менялся.

"Когда мы его пересмотрим, то названная цифра в 8 миллионов человек уменьшится. Это не значит, что это даст им какое-то особое увеличение, но мы добьемся одинаковых подходов для определения пенсий для всех и большей зависимости размера пенсии от заработка и стажа человека. Даже для тех, кто уже на пенсии", - добавил Шамбир.

Также чиновник отметил, что сегодня около 400 тысяч людей получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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"Это люди, которые не имеют страховой стаж 30-35 лет, который гарантирует пенсию на уровне прожиточного минимума", - пояснил Шамбир. Также он добавил, что есть категория женщин, которые имеют стаж 30 лет, но вышли на пенсию до 2015 года. В связи с тем, что происходило повышение пенсионного возраста, женщина, при определенных условиях могла выйти на пенсию раньше, но при этом размер пенсии уменьшается.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести перерасчет пенсий, размер которых составляет от 1 300 гривень до 3 000 гривень, в конце текущего года. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, правительство ищет ресурс для того, чтобы с октября-ноября провести осовременивание пенсий для тех категорий граждан, которым пенсии давно не повышались.