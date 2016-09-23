Кабмин одобрил новый законопроект об отпусках

Кабинет министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка предоставления отпусков», который изменяет правила денежной компенсации за неиспользованный отпуск и предоставление отпуска в связи с обучением или для ухода за детьми, сообщила пресс-служба министерства социальной политики.

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«Документ направлен на урегулирование вопросов своевременного и целевого использования работниками ежегодных отпусков, дополнительного социального отпуска работникам, имеющим детей, предоставления дополнительных отпусков в связи с обучением и т. п.», - говорится в сообщении.

В частности, устанавливается выплата денежной компенсации за оставшиеся дни ежегодного отпуска, превышающие 24 календарных дня, которые своевременно не были использованы работниками. Также регулируются порядок и условия предоставления дополнительного отпуска работникам, имеющим малолетних детей или совершеннолетнего ребенка-инвалида.

Как сообщила пресс-служба, предлагается: увеличить продолжительность неоплачиваемого отпуска. Также планируют усилить ответственность работодателей за нарушение порядка предоставления или компенсации отпусков.

Кроме того, предлагается предоставлять работникам, одновременно учащимся в нескольких высших учебных заведениях, учебный отпуск по их выбору в одном из заведений. Если работники получают второе высшее образование, то право на оплачиваемый учебный отпуск они будут иметь только в случае их направления на обучение работодателем. В то же время предполагается в этом случае право работников на отпуск без сохранения заработной платы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 апреля текущего года утвердил условия предоставления госслужащим дополнительных оплачиваемых отпусков. Государственные служащие имеют право на один дополнительный день оплачиваемого отпуска начиная с пятого года службы. С каждым дополнительным годом госслужбы, начиная с шестого, сотрудник получает по одному дополнительному дню оплачиваемого отпуска.

При этом длительность дополнительного отпуска не может превышать 15 календарных дней. Также по желанию государственного служащего дополнительный отпуск или его часть могут быть заменены денежной компенсацией.

Верховная Рада 5 ноября 2015 года приняла в первом чтении проект нового Трудового кодекса. С тех пор продолжается работа по его доработке ко второму чтению.