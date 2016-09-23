Гривня на межбанке снизилась до 26,03 за доллар

В пятницу, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,97/26,03 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9400/28,9990 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4070/0,4080 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,9861 грн/долл., к этому часу заключено 155 сделок на сумму 74,36 млн долл.