Госбанки лишились автоматического права на обслуживание бюджетников – ассоциация банкиров

Государственные банки лишились автоматического права на обслуживание бюджетников и пенсионеров, и они будут проходить конкурсный отбор наряду с другими банками.

Об этом говорится в комментарии Независимой ассоциации банков Украины, переданном УНИАН, относительно обновления Кабинетом министров Украины критериев отбора банков для бюджетных выплат.

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Как отмечается в комментарии, правительство отменило два наиболее абсурдных требования предыдущего постановления – о наличии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в объеме не менее 20% регулятивного капитала банка, а также о выпуске не менее 10% карточек национальной платежной системы «Простір».

В то же время, как отметили в НАБУ, обновленное постановление все еще содержит требования, существенно сужающие круг коммерческих банков, которые смогут принять участие в конкурсе на обслуживание работников бюджетной сферы и пенсионеров.

В частности, это требование об объеме активов не менее 1% суммарного объема всей банковской системы. При этом из банков с меньшей долей рынка в конкурсе смогут участвовать только банки с иностранным капиталом, имеющие международный рейтинг инвестиционного класса от признанных международных рейтинговых агентств, или банки, в которых государство владеет долей более 75% акций.

Кроме того, согласно обновленным правилам, будет действовать одна уполномоченная комиссия по отбору банков для выплат при Министерстве финансов при участии представителей Минсоцполитики, Минэкономразвития, Госказначейства и Национального банка Украины. Ранее же действовали две аналогичные комиссии при Министерстве финансов и Министерстве соцполитики.

По мнению ассоциации, новое постановление более справедливо, но оно все равно не дает украинцам полного права свободно выбирать банк для обслуживания без указания государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 22 сентября утвердил критерии отбора банков, которые будут осуществлять выплаты заработных плат, пенсий, социальных и других выплат из государственного бюджета.

Участвовать в конкурсе смогут только те банки, к которым в течение последних шести месяцев не применялись меры воздействия Национального банка в виде ограничения, приостановления или прекращения осуществляемых банком операций. Банки не должны иметь финансовой задолженности перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц по уплате сборов, штрафов, пени, а также задолженности по уплате налогов и сборов.

Ранее, в январе 2015 года, Кабинет министров ужесточил критерии отбора банков, осуществляющих бюджетные выплаты, и обновил перечень таких банков. Крупнейшие украинские банки негосударственной формы собственности назвали процесс перевода зарплатных проектов госпредприятий на обслуживание в госбанки элементами нездоровой конкуренции и обратились в суд.