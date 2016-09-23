На Харьковщине разоблачили конвертационный центр, который "крышевали" сотрудники местной ГФС

В Харьковской области в результате спецоперации ГПУ и Национальной полиции разоблачена и пресечена деятельность конвертационного центра, который действовал при содействии сотрудников местного управления Государственной фискальной службы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

По его словам, в спецоперации было задействовано 150 правоохранителей, проведено 38 обысков, в течение вчерашнего вечера и сегодняшнего дня изъято более 1 млн грн наличными и после раскрытия банковской тайны наложен арест на 50 банковских счетов, по которым можно будет установить количество убытков, причиненных государству в связи с уклонением от уплаты налогов.

По словам Сторожука, в результате обысков была получена информация о существовании других конвертационных центров в Харьковской области, работа по которым будет сделана правоохранителями в ближайшие две недели.

Вместе с тем Сторожук отметил, что обвинение еще никому не предъявлено, так же как никто не задержан, поскольку еще не завершены необходимые следственные действия, после которых виновным лицам из ГФС Харьковщины будет предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

При этом Сторожук заверил, что виновные лица убежать никуда не смогут.