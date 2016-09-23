Легализация за 5%: в ВР предлагают проработать инициативу о нулевой декларации

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата ВР, парламентский Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заслушал и обсудил информацию председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной относительно законодательной инициативы о введении так называемой «нулевой декларации», то есть «определенного механизма декларирования ранее задекларированного имущества и взыскании с владельца определенных средств за осуществление такой декларации».

В сообщении отмечается, что на заседании комитета предложено создать рабочую группу по разработке проекта закона о нулевой декларации, в состав которой войдут народные депутаты - члены Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

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Согласно сообщению, рабочая группа должна согласовать законодательную инициативу о нулевой декларации с законодательством в сфере привлечения к ответственности за незаконное обогащение (статья 368-2 УК Украины).

На заседании комитета отмечалось, что рабочая группа «должна обязательно предусмотреть срок вступления в силу указанного проекта закона с 2018 года с целью предотвращения избежания ответственности для лиц, которые занимают, согласно статье 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции», ответственное и особо ответственное положение и обязаны подать в 2016-17 годах ежегодные декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в течение 60 календарных дней после начала работы системы электронного декларирования».

Как сообщалось, ранее Южанина предложила принять закон о разовом декларировании, что позволит состоятельным гражданам легализовать свои доходы по ставке 5%.

«Разовое декларирование необходимо для современной Украины. Мы должны начать точку отсчета, от которой начнется новая жизнь налогоплательщиков. Философия новой жизни заключается в том, что все должны платить налоги и расходы. Поскольку история Украины такова, что в силу ряда причин очень большое количество людей получало неофициальные доходы, мы должны предоставить возможность однократного "очищения" - задекларировать все активы, имеющиеся в настоящее время. С этой базы должен начаться отсчет накопления доходов и контроль расходов физического лица», - заявляла Южанина.

По ее словам, принятие решения о нулевой декларации не будет означать, что все доходы, с которых раньше не были уплачены налоги, будут легализованы с нулевой ставкой.

«Мы говорим, что нулевая декларация - это добровольное декларирование всех активов физического лица в Украине и за рубежом по состоянию на 1 января 2016 года. Мы приняли решение, что гражданин может не декларировать денежные средства в 1 млн грн и имущество, которое уже учтено в государственных реестрах. Граждане могут декларировать любые денежные средства, но при этом они будут обязаны оплатить 5% со всей суммы, превышающей миллион гривен», - сказала председатель комитета.

По словам Южаниной, после принятия законопроекта о нулевом декларировании у контролирующих органов будет возможность сделать расчет, что было у резидента Украины до начала 2016 года и какие расходы у него будут с 2017 года.