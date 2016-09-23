Минфин поделился планами по займам на внутреннем рынке до конца года

Министерство финансов Украины в четвертом квартале текущего года планирует провести 13 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на двух из которых планируется размещение валютных бумаг.

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Как сообщается в графике аукционов на сайте министерства, традиционно аукционы будут проводиться еженедельно по вторникам: 4, 11, 18 и 25 октября, 1, 8, 15, 22 и 29 ноября, 6, 13, 20 и 27 декабря.

На каждом из аукционов Минфин намерен предложить инвесторам гривневые облигации сроком обращения 6, 9 и 12 месяцев, а также поочередно - сроками обращения 2 года, 3 года и 5 лет.

Размещение валютных облигаций сроком обращения 2 года запланировано 25 октября и 13 декабря.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в третьем квартале проводит размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2, 3 и 5 лет, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 22 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 547,549 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 367,011 млрд грн, или 67% их общего объема.