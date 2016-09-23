Нацбанк продал на аукционе 42 золотые монеты на 5,5 миллиона гривень

Национальный банк Украины провел третий аукцион по продаже золотых памятных монет «25 лет независимости Украины», в ходе которого продал 42 монеты из 50 предложенных для реализации.

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Как сообщается на сайте НБУ, общая стоимость проданных в ходе аукциона монет составила более 5,5 млн грн, максимальная цена – 153,858 тыс. грн, минимальная – 113,858 тыс. грн.

Регулятор напомнил, что намерен реализовать весь тираж золотых памятных монет «25 лет независимости Украины» на аукционах Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ», о проведении которых он будет информировать заблаговременно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 августа ввел в обращение золотую памятную монету «25 лет независимости Украины» номиналом 250 грн, изготовленную из золота 900-й пробы с чистой массой драгоценного металла 62,2 г.

Регулятор планирует реализовать весь тираж этих монет на аукционах Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ».

На первом аукционе 17 августа НБУ продал 45 из 50 предложенных к продаже монет, выручив почти 6,5 млн грн, на втором 31 августа - 34 монеты из 55, выручив свыше 5,3 млн грн.