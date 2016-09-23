Фонд гарантирования предлагает НБУ ликвидировать "Госзембанк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился к Национальному банку Украины с предложением об отзыве банковской лицензии и начале процедуры ликвидации «Госзембанка».

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Согласно сообщению на сайте фонда, на дату введения временной администрации «Госзембанк» имел приемлемые финансовые показатели и не имел вкладов физических или юридических лиц и внебалансовые обязательства. В связи с этим Фонд гарантирования принял решение об объявлении открытого конкурса по продаже банка. В покупке его акций заинтересовались 5 инвесторов, среди которых только один прошел предварительную квалификацию НБУ. Но затем потенциальные покупатели не подали свои конкурсные предложения.

«Таким образом, Фонд гарантирования не имеет возможности вывести неплатежеспособный банк с рынка путем его продажи инвестору», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Госзембанк» 26 июля на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Кабинет министров создал «Государственный земельный банк» в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежит государству через Министерство финансов Украины.

«Госзембанк» начал работу в октябре 2013 года, однако из-за дефицита бюджетных ассигнований так и не была проведена инвентаризация земель сельхозназначения и их правильная оценка, в связи с чем работа банка фактически блокировалась.

В феврале 2016 года Кабмин утвердил стратегию развития госбанков, в рамках которой для несистемообразующих банков, включая «Госзембанк», предусмотрен выход государства из капитала как путем приватизации, так и ликвидации до конца 2017 года.