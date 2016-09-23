Госдолг Украины из-за девальвации за месяц вырос почти на 47 миллиардов гривень

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец августа 2016 года составила 66,59 млрд долл., что на 0,6%, или на 410 млн долл., меньше показателя на начало месяца.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец августа составила 1,708 трлн грн, что на 2,8%, или на 46,82 млрд грн, больше показателя на начало месяца.

Как пояснил УНИАН директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук, рост уровня государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте обусловлен эффектом девальвации гривни в августе, поскольку объем долга, номинированного в гривне, снизился, в то время как гривневая оценка долга, номинированного в валюте, выросла.

Согласно данным Минфина, с начала года, в январе-августе, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларах выросла на 1,7%, или на 1,08 млрд долл., в гривневом эквиваленте – на 8,7%, или на 136 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в июле снизилась на 0,2% - до 66,995 млрд долл., в гривневом эквиваленте - на 0,4%, до 1,661 трлн грн.

По оценкам экспертов, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2016 года вырастет до 68 млрд долл. или 80% ВВП, после чего снизится в 2017 году до 75% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2016 год устанавливает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 1,946 трлн грн.