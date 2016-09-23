Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2599.0626 (23 сентября – 2592.2831)

100 EUR – 2914.5888 (23 сентября – 2913.2077)

10 RUR – 4.0697 (23 сентября – 4.0635)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,96/26,01 грн/долл.

Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта снизилась по отношению к доллару США на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1117/29,1730 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4080/0,4100 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,9906 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 512 сделок на сумму 308,1 млн долл.