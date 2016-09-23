Соглашение о свободной торговле между США и ЕС будет подписано при каденции преемника Обамы - СМИ

К такому выводу пришли европейские министры торговли, которые встретились в пятницу, 23 августа, в Братиславе, передает Deutsche Welle.

"Нереалистично достичь окончательного соглашения до конца каденции Обамы", - сказал министр торговли Словакии, которая сейчас председательствует в ЕС, Петер Зига.

Таким образом, решение по соглашению будет принимать Хиллари Клинтон или Дональд Трамп. Оба кандидата в президенты США выступают против соглашения TTIP.

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Кроме того, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём считает, что смена администрации американского президента приведет к паузе в переговорах на пять-шесть месяцев.

TTIP - торговое соглашение, которое должно было бы создать крупнейший рынок в мире с 850 миллионами потребителей. Однако против этого соглашения в ЕС выступают защитники окружающей среды и прав потребителей, которые считают, что соглашение снизит европейские стандарты. Кроме того, в этом мае появилась информация, что США давят на Европу в ходе этих переговоров.