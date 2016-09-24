Двум бывшим сотрудникам банка "Киевская Русь" объявлено о подозрении в присвоении миллиона гривен

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры города Киева.

«Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении двум бывшим должностным лицам банка «Банк «Киевская Русь» по факту присвоения банковских средств в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

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Прокуратура установила, что начальник отдела одного из территориальных отделений банка, вступив в сговор с заведующим кассой и другими сотрудниками, организовала схему собственного незаконного обогащения. На основании поддельных документов на выдачу наличных денежных средств с карточных счетов клиентов в течение 2014 - начале 2015 годов злоумышленникам удалось завладеть денежными средствами на общую сумму свыше 1 млн гривен.

Пресс-служба не уточнила, кто из участников схемы получил сообщение о подозрении, но отметила, что действия банковских служащих квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 200 УК (подделка документов, предоставляющих доступ к банковским счетам).

В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.