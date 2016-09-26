В России заговорили о вероятности девальвации рубля

По предварительной оценке Банка России, положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-августе 2016 года составило $14,8 млрд. Это в три раза меньше, чем годом ранее, пишет "Газета.RU".

Банк России объясняет это сжатием профицита торгового баланса под влиянием низких цен на сырьевые товары российского экспорта и наметившейся тенденции восстановления импорта.

Читайте такжеJPMorgan ухудшил прогноз сокращения ВВП РоссииПо данным Минэкономразвития, внешнеторговый оборот России за январь-июль 2016 года составил $251 млрд, сократившись на 21,2% год к году, при этом импорт уменьшился на 8,6%, а экспорт снизился сразу на 27,8%.

Стоимостный объем российского экспорта продемонстрировал «выраженную отрицательную динамику», что связанно со спадом средних экспортных цен на нефть, нефтепродукты, природный газ, минеральные удобрения, черные и цветные металлы (алюминий, медь, никель).

По подсчетам Минфина, средняя цена российской нефти марки Urals по итогам января-июля 2016 года составила $38,68 за баррель, тогда как годом ранее она стоила $56,76 за баррель. За январь-август средняя цена возросла до $39,36 за баррель, но все равно осталась намного меньше, чем за такой же период прошлого года ($55,43 за баррель).

Что касается импорта, то в этом году продолжилось сокращение закупки в реальном выражении продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В то же время увеличился импорт машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности, металлов и изделий из них.

Как отмечает ЦБ, ухудшение профицита внешней торговли было частично нивелировано уменьшением отрицательного сальдо других статей текущего счета.

Чистый вывоз капитала частным сектором составил в январе-августе 2016 года, по предварительной оценке Банка России, $9,9 млрд, что в пять раз меньше показателя в январе-августе 2015 года.

Основная фаза оттока капитала (преимущественно связанная с выплатами по внешнему долгу) из страны уже прошла, поэтому вывоз капитала будет оставаться низким.

В этом году сальдо текущего счета не обнулится и не уйдет в отрицательную зону, полагают аналитики. Но риски такого сценария сохраняются.

Например, если в экономике закончится инвестиционная пауза, то спрос на импортные машины, оборудование, комплектующие и сырье резко подскочит. Вырасти импорт может и в том случае, если население начнет больше потреблять, покончив со сберегательной моделью поведения, даже несмотря на высокие кредитные ставки.

Но потоки капитала могут развернуться. Произойти это может по разным причинам: американский Федеральный резерв повысит ставку и сделает доллар привлекательнее, цены на нефть спикируют вниз и т.д. Итогом будет подстройка к новой реальности с помощью ослабления курса рубля.

При реализации рискового сценария Банка России (с нефтью по $25 за баррель) платежный баланс при плавающем курсе, скорее всего, будет адаптироваться к новым условиям за счет меньших объемов импорта, как это уже происходит при текущих, более низких ценах на нефть в сравнении с прошлым годом.

Ослабление рубля приведет к удорожанию импорта и восстановит положительное сальдо. Но для экономики это будет означать замедление темпов роста.