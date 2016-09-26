Иран впервые разрешил банкам выдавать кредитные карты

Центробанк Ирана разрешил банкам страны выдавать клиентам кредитные карты, сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на главу центробанка Валиоллу Сеифа.

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Карты будут выпускаться с лимитом около 3 тысяч, 10 тысяч и 15 тысяч долларов. Они могут быть использованы для покупок в магазинах или в интернете.

По словам Сеифа, банкам Ирана может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к системе кредитных карт. Карты будут выдаваться по количеству полученных банками заявок.

"Было бы неправильно думать, что эти карты будут быстро использоваться в банковской сети", — приводит его слова агентство, передает РИА Новости.

Иран 16 января избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.