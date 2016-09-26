Франция потребовала данные 45 тысяч вкладчиков швейцарского банка UBS

Власти Франции потребовали предоставить личные данные примерно 45 тыс. французов, имеющих счета в швейцарском банке UBS, пишет Le Parisien.

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Сообщается, что в рамках расследования случаев уклонения от уплаты налогов французские власти намерены проверить как нынешних, так и бывших клиентов банка, проживавших во Франции с 2006 по 2008 год.

«Активы, фигурирующие в этом списке, превышают более 11 млрд французских франков, что может представлять потерю французской казной нескольких миллиардов евро», — говорится в запросе, передает Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что французский суд может оштрафовать банк UBS на €4,88 млрд в случае признания его виновным в организации во Франции схемы по уклонению от уплаты налогов.