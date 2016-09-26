Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного "КСГ Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 26 сентября начал выплаты гарантированных средств вкладчикам неплатежеспособного "КСГ Банка", сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, за получением выплат с 26 сентября по 7 ноября вкладчики должны обращаться в банк-агент Фонда гарантирования «ТАСкомбанк».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Справка УНИАН. "КСГ Банк" (ранее «Европейский банк рационального финансирования») работает на рынке Украины с 1993 года. Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).