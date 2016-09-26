Вкладчикам "Фидобанка" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 26 сентября после технологического перерыва возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого «Фидобанка», сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, для получения средств вкладчики «Фидобанка» с 26 сентября по 7 ноября 2016 года включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов фонда: «Укргазбанк», ПУМБ, «Кредобанк», «Кредит Днепр», «Пивденный», «Альфа Банк»

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Фидобанк» 20 мая. С 20 июля фонд начал процедуру ликвидации банка.

«Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работал на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.