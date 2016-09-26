Курс гривни на конец года будет около 27-28 за доллар – банкир

Экономических причин для резкого колебания гривни нет, и на конец текущего года курс будет около 27-28 грн/долл. Такое мнение высказал глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук в интервью УНИАН.

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«Даже до решения Международного валютного фонда мы комментировали, что не видим экономических причин для резкого колебания курса. И мы фактически подтверждали курс - 27-28 грн/долл. - как курс на конец текущего года", - сказал Лавренчук.

После положительного решения МВФ, как отметил банкир, тем более нет экономических причин для дестабилизации валютного рынка.

«Наверное, будут некоторые колебания в зависимости от спроса и предложения, которые Нацбанк будет сглаживать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, стоимость гривни к доллару с 10 августа планомерно снижалась на 5-10 копеек ежедневно, преодолев отметку 26 грн/долл., после того как два месяца она находилась в пределах 24,7-24,9 грн/долл.

Ситуация переломилась после заявления ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда о внесении в расписание заседаний Совета директоров Фонда заседания по Украине 14 сентября, и гривня начала укрепляться.

Международный валютный фонд поздно вечером 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Сегодня, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 11.00 установились на уровне 25,90/25,98 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

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