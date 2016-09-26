Гройсман хочет перейти к планированию бюджета на 2-3 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал необходимым переход от годичного планирования государственного бюджета к среднесрочному планированию в коридоре 2-3 лет.

Об этом он сказал во время встречи с представителями региональных СМИ.

"Нам надо переходить от бюджета на год на среднесрочный горизонт. Надо планировать на больший горизонт, чем на год", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что в правительстве такой принцип уже заложили, и теперь задача местных властей также использовать именно перспективное видение развития регионов - как с точки зрения экономического роста в целом, так и по более детальным показателям. При этом Гройсман подчеркнул, что среднесрочное планирование позволит местным органам власти быстрее принимать местные бюджеты и распоряжаться средствами.

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Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк также отмечал необходимость формирования бюджетной политики минимум на 3 года. В свою очередь вице-премьер-министр Степан Кубив отмечал, что в проект государственного бюджета Украины на 2017 год правительство закладывает новые принципы экономической политики, которые должны оставаться неизменными на протяжении 5 лет.

Кабмин в июне текущего года утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.