Гривня начала неделю с укрепления до 25,91 за доллар

В понедельник, 26 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,87/25,91 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0750/29,1200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4040/0,4050 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,9111 грн/долл., к этому часу заключено 138 сделок на сумму 61,85 млн долл.