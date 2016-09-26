Правительство намерено до конца года подать в Раду законопроект о монетизации льгот

Правительство намерено до конца года подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о монетизации льгот, сообщил на встрече с региональными СМИ министр социальной политики Андрей Рева.

Читайте такжеПравительство отказалось монетизировать сэкономленные субсидии

«Такой законопроект Министерством социальной политики разработан, и после того, как он будет утвержден Кабинетом министров, он будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Мы надеемся, до конца года», - сказал Рева.

Как пояснил министр, в Украине с советских времен осталось множество льгот для самых разных слоев населения. Однако воспользоваться ими могут не все. Например, льготный проезд в городском транспорте не имеет особого значения для жителей сел, которые такое право имеют наравне с городскими жителями.

Также есть проблема и с финансированием льгот. Часто в бюджете не хватает денег для того, чтобы компенсировать затраты компаний на обслуживание льготников. Поэтому, по словам Ревы, правительство намерено ввести монетизацию льгот после их полной систематизации. Речь идет о том, что каждый льготник будет получать деньги вместо льготы, и сможет их тратить на свое усмотрение.

Читайте такжеУкраинцам обещают частичную монетизацию сэкономленной субсидии в конце отопительного сезона

«Стопроцентно мы льготы не обеспечим, как бы мы того не хотели, учитывая финансовые возможности государства, но каждый льготник получит ту часть финансовой компенсации, на которую он сегодня имеет право, но получил или нет, зависит от того, где он проживает», - добавил Рева.

Как сообщал УНИАН, экс-министр социальной политики Украины Павел Розенко заявлял о необходимости монетизации льгот на проезд и реформировании всей системы льгот с целью усиления адресности их предоставления еще в июне прошлого года.

В частности, он отмечал, что первым шагом правительства должна стать именно монетизация льгот на проезд. Розенко заявлял, что существующая сегодня система возмещения государством затрат на перевозку льготников транспортным предприятиям - это исключительно коррупционный механизм.