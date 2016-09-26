Минсоцполитики пока не видит возможностей для отмены налогообложения пенсий

13:54, 26 сентября 2016
Финансы
880

Сложности в отмене налогообложения связаны со значительным дефицитом ПФ на уровне 145 миллиардов гривень.

tsn.ua

Министерство социальной политики пока не видит возможностей для отмены налогообложения пенсий, сообщил глава Минсоцполитики Андрей Рева на пресс-конференции в Киеве.

"Мы пока не сможем отменить налогообложение пенсий, но этот вопрос обязательно будет на повестке дня Кабинета министров в будущем", - сказал он.

По словам Ревы, сложности в отмене налогообложения связаны со значительным дефицитом Пенсионного фонда на уровне 145 миллиардов гривень, которые будут профинансированы из государственного бюджета.

Читайте такжеПенсионный сбор с покупки валюты могут отменить в ноябре – министр финансов

Как сообщал УНИАН, c 1 марта 2014 года в Украине облагались налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года, эта сумма составляла 4 134 гривни, а с 1 мая - 4 350 гривень. Если пенсия человека превышала данную сумму, он обязан был уплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами. Также действовало ограничение для работающих пенсионеров, которые получают 85% от пенсии, если она превышает 1 611 гривень.

2 июня Верховная Рада приняла закон о повышении уровня облагаемых налогом пенсий до 10 740 гривень с 4 350 гривень и установила ставку налогообложения в 18% от суммы превышения, при этом оставив ограничение выплат работающим пенсионерам. 10 июня президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter