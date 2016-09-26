Минсоцполитики пока не видит возможностей для отмены налогообложения пенсий

Министерство социальной политики пока не видит возможностей для отмены налогообложения пенсий, сообщил глава Минсоцполитики Андрей Рева на пресс-конференции в Киеве.

"Мы пока не сможем отменить налогообложение пенсий, но этот вопрос обязательно будет на повестке дня Кабинета министров в будущем", - сказал он.

По словам Ревы, сложности в отмене налогообложения связаны со значительным дефицитом Пенсионного фонда на уровне 145 миллиардов гривень, которые будут профинансированы из государственного бюджета.

Читайте такжеПенсионный сбор с покупки валюты могут отменить в ноябре – министр финансов

Как сообщал УНИАН, c 1 марта 2014 года в Украине облагались налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года, эта сумма составляла 4 134 гривни, а с 1 мая - 4 350 гривень. Если пенсия человека превышала данную сумму, он обязан был уплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами. Также действовало ограничение для работающих пенсионеров, которые получают 85% от пенсии, если она превышает 1 611 гривень.

2 июня Верховная Рада приняла закон о повышении уровня облагаемых налогом пенсий до 10 740 гривень с 4 350 гривень и установила ставку налогообложения в 18% от суммы превышения, при этом оставив ограничение выплат работающим пенсионерам. 10 июня президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.