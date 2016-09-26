НБУ вернулся к покупке валюты: приобрел у банков более $17 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе в понедельник, 26 сентября, купил у банков 17,4 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,8857 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 25,3 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 25,86/25,90 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 25,9057 грн/долл., участники рынка заключили 255 сделок на сумму 130,59 млн долл.