Минсоцполитики предлагает осовременить пенсии

Заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин заявляет, что на этой неделе должна быть завершена дискуссия по законопроекту об осовременивании пенсий и он должен быть внесен в Верховную Раду.

Читайте такжеМинсоцполитики пока не видит возможностей для отмены налогообложения пенсий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Всеукраинского собрания ветеранского актива на тему: “Реализация международно-правовых документов по социальной защите людей пожилого возраста - залог их достойной жизни”.

Мущинин отметил, что на сегодняшний день Министерством социальной политики вместе с Пенсионным фондом был подготовлен законопроект, который предусматривает осовременивание пенсий.

“Речь идет о том, что мы предлагаем правительству сегодня установить единый показатель средней заработной платы. Я пока что не буду говорить о цифрах, потому что еще идут оживленные дискуссии. Но на этой неделе они должны быть завершены и законопроект будет внесен в Верховную Раду”, - сказал представитель министерства.

Как заявил Мущинин, “если будет положительное решение, мы уже в этом году почти 3,4 миллионов пенсионеров повысим размеры пенсий в среднем на 284 гривни”. “Это без учета того, что с 1 декабря мы также будем пересчитывать размеры пенсий”, - сказал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, из 12,5 млн пенсионеров, которые проживают в Украине, 7,5 млн имеют расчетный базовый размер пенсии меньше, чем прожиточный минимум из-за того, что с 2012 года правительство не проводит перерасчет ранее назначенных пенсий.

Для выравнивания пенсий необходимо проводить ежегодный перерасчет пенсий или осовременивание. Однако он не проводился с 2012 года. Из-за этого есть пенсионеры, которые получают пенсию в размере 920 грн при минимальном ее размере на сегодняшний день 1074 грн.

Как сообщал министр социальной политики Андрей Рева, Минсоцполитики вместе с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов изыскивают дополнительные резервы, чтобы получить ресурс для осовременивания пенсий. Но, по словам министра, без радикального повышения заработной платы, и соответственно роста поступлений единого социального взноса в Пенсионный фонд, получить этот дополнительный ресурс невозможно.