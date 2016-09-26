Нацбанк назначил руководителем департамента персонала экс-менеджера Ахметова

Как сообщается на сайте НБУ, Прохоренко назначена вместо Романа Борисенко, который с 25 августа исполняет обязанности заместителя главы НБУ – куратора финансово-административного блока.

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Как отмечается в сообщении, с 2007 по 2009 год Прохоренко работала в компании «Демис групп», где прошла профессиональный путь от менеджера по персоналу до директора соответствующего департамента. В 2010-2014 годах она работала начальником отдела оценки и развития дирекции по управлению персоналом компании «ДТЭК Востокэнерго», позже - начальником отдела по обучению компании «ДТЭК Энерго».

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины определило победителем отбора кандидатов на пост заместителя главы НБУ, курирующего финансово-административный блок, действующего директора департамента персонала Романа Борисенко.

Нацбанк объявил конкурс на замещение вакансии заместителя главы финансово-административного блока - члена правления НБУ 1 августа, после того как прежний руководитель этого направления - Владислав Рашкован - покинул свой пост.

С 25 августа Борисенко исполняет обязанности заместителя главы НБУ до утверждения его кандидатуры советом Нацбанка, формирование которого ожидается в ближайшее время.