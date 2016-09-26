Нацбанк выпустил монету в честь 150-летия Грушевского (фото)

Национальный банк Украины с 26 сентября ввел в оборот памятную монету из нейзильбера, посвященная 150-летию историка, организатора украинской науки, политического, общественного и государственного деятеля Михаила Грушевского.



Согласно сообщению на сайте регулятора, на аверсе монеты размещены надпись "Украина", малый государственный герб, год чеканки монеты (2016) и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ, а также стилизованная композиция, отражающая фрагмент кинохроники - Михаил Грушевский на фоне военного строя. Внизу - номинал (2 гривни).

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На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Михаил Грушевский на фоне книжной полки и вверху надпись "Михаил Грушевский 1866 - 1934".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-июне 2016 года реализовал 423 тысячи памятных монет на общую сумму 86,6 миллиона гривень.

За первое полугодие 2016 года Национальный банк Украины ввел в обращение 23 памятные монеты, из которых 9 серебряных, 14 - из нейзильбера. Общий тираж памятных монет, введенных в оборот в первом полугодии, достиг более 396 тысяч штук.