Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,90 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2590,1519 (26 сентября – 2599,0626)

100 EUR – 2917,0291 (26 сентября – 2914.5888)

10 RUR – 4,0376 (26 сентября – 4,0697)

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,84/25,89 гривни/доллар.

Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 12 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0750/29,1290 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4050/0,4060 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9015 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 569 сделок на сумму 455,76 миллиона долларов.