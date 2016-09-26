Минфин допускает отклонение от плановых показателей госбюджета-2017

Показатели государственного бюджета Украины на 2017 год по утвержденному Кабинетом министров Украины проекту, находящемуся в настоящее время на рассмотрении Верховной Рады, реалистичны, однако возможно отклонение от этих показателей как в одну, так и в другую сторону.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире Еспресо.TV.

"Разумеется, если наступит какой-то кризис, глобальный или локальный, то это скажется на показателях и доходной части", - сказал министр.

Данилюк подчеркнул, что проект базируется на прогнозах Минэкономразвития, одобренных правительством и согласованных с экспертами.

"Может быть и больше. Если сейчас не сбавлять темпы преобразований, в первую очередь в улучшении бизнес-климата, то показатели улучшатся", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП, доходами 706,269 миллиарда гривень, расходами – 775,265 миллиарда гривень.

Кабинет министров утвердил проект госбюджета 15 сентября на внеочередном заседании. В ходе презентации премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития.

В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.

В рамках действующего законодательства правительство должно вносить на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год до 15 сентября текущего года, однако последние несколько лет Кабмин вносил проект в Верховную Раду и сразу же отзывал для доработки.