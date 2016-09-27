В Китае создан фонд в размере $52,5 миллиарда для реструктуризации госкомпаний

Крупные китайские государственные предприятия создали фонд прямых инвестиций в размере 350 млрд юаней ($52,5 млрд) для реструктуризации госкомпаний, передает "Газета.RU" со ссылкой на Сhina Daily.

Читайте такжеКитай продлил "Нафтогазу" срок доступности кредита объемом $3,6 миллиардаИнициатива учреждения фонда принадлежит госкорпорации по управлению активами China Chengtong Holdings Group. Первоначальный капитал в размере 131 млрд юаней ($19,7 млрд) внесли десять компаний, среди которых - мобильный оператор China Mobile, производитель подвижного состава China Railway Rolling Stock Corporation и нефтяная и химическая корпорация China Petroleum & Chemical Corp. Управлением фонда займется Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая.