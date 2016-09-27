Тотальный контроль: в России ужесточат закон о зарубежных счетах граждан

Проживающих за границей россиян обяжут отчитываться о счетах в зарубежных банках. Согласно законопроекту Министерства финансов РФ, граждане России должны уведомлять об открытии счетов в заграничных банках и ежегодно отчитываться о движении средств по этим счетам вне зависимости от срока проживания в другой стране, передает РИА Новости.

Граждане России всегда будут считаться ее валютными резидентами, независимо от того, сколько бы времени они ни прожили за пределами страны, говорится в законопроекте Министерства финансов РФ.

Читайте такжеРасходы россиян достигли рекордного минимумаПо действующим правилам, валютные резиденты обязаны в течение месяца уведомлять налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках и ежегодно отчитываться о движении средств по таким счетам. При этом сейчас россияне, на законных основаниях проживающие за границей год или больше, теряют этот статус.

Предлагаемые изменения, как прогнозируют аналитики, коснутся, как минимум, двух миллионов человек.

Согласно инициативе Минфина, в том случае, если россияне, которые год и более проживают за рубежом, решат вернуться на родину, им будет необходимо отчитаться о зарубежных счетах и валютных операциях за весь период отсутствия в стране.