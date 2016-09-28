5 советов по увеличению вашего дохода

1. Откладывайте 10% от каждого своего дохода

Тратьте как минимум на 10% меньше, чем зарабатываете, — это ключевой принцип накопления средств, которые вы затем сможете использовать в инвестиционных целях, не залезая в долги.

2. Отдавайте деньги в последнюю очередь

Расплачивайтесь за приобретение товаров или услуг бартером. Если есть возможность, предлагайте взамен свои услуги. Деньги отдавайте в самую последнюю очередь.

3. Ведите детальный учёт своих доходов/расходов

Каждый день или хотя бы раз в неделю фиксируйте все свои доходы и расходы. Как показывает практика, ведение подобного учета приводит к сокращению расходов до 30%.

4. Не берите кредиты

Использование кредитных займов может усложнить процесс накоплений, так как помимо "тела" самого кредита вам необходимо будет отдавать проценты, что помешает сбережению средств.

5. Храните свои накопления в правильном месте

Накопленные деньги храните на специальном накопительном счете в банке либо на личном торговом счете надежного Форекс-брокера, который начисляет проценты на депозит. Во втором случае ваши средства не только могут быть оперативно использованы для инвестиций на валютном рынке, но и будут прирастать процентами.

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