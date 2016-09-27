Бюджет-2017: расходы на здравоохранение увеличены на 6%, на закупку лекарств - на 50%

В проекте государственного бюджета на 2017 увеличены расходы на здравоохранение на 3,4 миллиарда гривень, или на 6%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, чиновники ведомства вместе с парламентскими комитетами и фракциями прорабатывают проект главной сметы страны в части финансирования системы здравоохранения.

В Минздраве отметили, что предложенное финансирование медицины как доля общих расходов государственного бюджета составляет 7,7%. Проект госбюджета на следующий год предлагает увеличить объем медицинской субвенции для регионов на 2,4 миллиарда гривень или на 5,3%.

Подчеркивается, что объем медицинской субвенции был определен без учета расходов на оплату коммунальных услуг медицинских учреждений. Предполагается, что их оплата будет осуществляться за счет собственных доходов местных бюджетов. С одной стороны, привлечение местных бюджетов к софинансированию медицины – это возможность увеличить фонд оплаты труда, расширить закупку лекарств и улучшить питание в больницах.

В то же время в Минздраве подчеркнули, что считают этот подход рискованным, поскольку финансовые возможности общин очень разные. Рост финансового ресурса местных бюджетов в результате успешной фискальной децентрализации в 2015 году сконцентрирован преимущественно в городах, а также районах, которые имеют лучший доступ к транспортной и экономической инфраструктурам. Для многих общин (в основном, это изолированные сельские районы) выделение средств на оплату коммунальных услуг в медицине может оказаться сложной задачей.

"Чтобы предотвратить возникновение кризисных ситуаций, проект госбюджета предусматривает выделение общинам в следующем году 15 миллиардов гривень стабилизационной дотации для сглаживания диспропорций в их фискальной способности", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно проекту государственного бюджета на 2017 год, расходы на закупку лекарств увеличены на 2 миллиарда гривень, или на 50,6%.

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Отмечается, что наибольший рост расходов запланирован по закупкам препаратов для лечения туберкулеза - в 2,4 раза, или на 141%, и препаратов для больных ВИЧ/СПИД (рост в 2,3 раза, или на 133%).

Также более, чем в полутора раза (на 58%), увеличены расходы на закупки лекарств для детской онкологии.

В Минздраве отметили, что рост расходов ожидается также в процентах к совокупным расходам госбюджета (с 0,6% до 0,8%) и по сравнению с ВВП с (0,18% до 0,23%).Вместе с тем, Минздрав настаивает на том, чтобы в среднесрочной перспективе найти более устойчивое и эффективное решение для финансирования медицинских услуг на одинаковом уровне для всех общин – поскольку охрана здоровья граждан является функцией, где за центральным правительством остается полная ответственность за обеспечение равного доступа каждого гражданина к гарантированному уровню помощи.