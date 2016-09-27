Насиров отрапортовал о росте налоговых поступлений в сводный бюджет на 30%

Налоговые поступления в сводный бюджет Украины, включающий государственный бюджет и местные бюджеты, в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30% - до 475 миллиардов гривень.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на заседании правительства во вторник.

"Основным результатом является увеличения поступлений в сводный бюджет - государственный бюджет и местные бюджеты - это почти 475 миллиардов гривень. Если сравнить это с прошлым годом, это на 110 миллиардов гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Государственной фискальной службы Романа Насирова основной рост налоговых поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом будет обеспечен за счет детенизации экономики.

Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета Украины на 2017 год с предельным объемом дефицита в сумме 77,547 миллиарда гривень. Согласно документу, доходы госбюджета установлены в сумме 706,269 миллиарда гривень, расходы – 775,265 миллиарда гривень.