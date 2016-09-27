Гривня укрепилась на межбанке еще на пару копеек

Во вторник, 27 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,84/25,89 грн/долл.

Читайте такжеКурс гривни на конец года будет около 27-28 за доллар – банкир

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9520/28,9970 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4030/0,4040 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,8361 грн/долл., к этому часу заключено 305 сделок на сумму 144,92 млн долл.